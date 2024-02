Volati Ab - Prf Perpetualk Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die schwedische Aktiengesellschaft Volati weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,69 Prozent auf, was 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Industriekonglomerate" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volati bei 20,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,1 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Volati haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Volati liegt bei 75,48, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Volati daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".