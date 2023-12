Volati Ab - Prf Perpetualk Aktie: Füße still halten!

Die Volati-Aktie hat in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 97,23 SEK, während der aktuelle Kurs bei 104,6 SEK liegt, was einer Abweichung von +7,58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 92,61 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +12,95 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Volati-Aktie zeigt auf beiden kurzfristigen (7 Tage) und längerfristigen (25 Tage) Basis ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 31,28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl in der kurzfristigen als auch in der längerfristigen Betrachtung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält die Aktie von Volati ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und geringe Veränderungen.

Die Dividendenrendite der Volati-Aktie liegt bei 1,97%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,27 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens negativ aus und wird als "Schlecht" eingestuft.