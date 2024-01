Viomi Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Viomi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" durchschnittlich um 3,05 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -11,22 Prozent für Viomi entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,04 Prozent im letzten Jahr, und Viomi lag 19,21 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Viomi diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Viomi beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Viomi mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (15,42 %) niedriger, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viomi liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 61,92) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Viomi damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Viomi-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Viomi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Viomi-Analyse.

Viomi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...