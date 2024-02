Volati AB Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Volati ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Volati in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die häufigen Diskussionen über Volati sowie die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einer positiven "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Volati derzeit bei 100,37 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 101,4 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +1,03 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 108,52 SEK, was zu einem negativen Abstand von -6,56 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Volati-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 75,48, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 58,53 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.