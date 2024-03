Volati AB Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Volati-Aktie wird auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 99,91 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 104,4 SEK liegt, was einem Unterschied von +4,49 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 106,54 SEK, was einem Unterschied von -2,01 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Volati-Aktie auch in diesem Zusammenhang ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte wird die Volati-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,14 liegt, was einem Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volati-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 67,99 liegt. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Volati eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen eine positive Stimmung und an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Volati-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, fundamentaler Aspekte, des Relative Strength Index und des Anleger-Sentiments.