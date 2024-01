Volati AB Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Für Volati betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 37,97 Punkte, was bedeutet, dass Volati derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 33,69, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Volati also ein "neutral" Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Hier konnten in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" für Volati auf dieser Ebene führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Volati beträgt 1,97 Prozent und liegt mit 0,55 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 1,42 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Volati eine "neutral" Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volati bei 19,5, was unter dem Branchendurchschnitt (47,52) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "guten" Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.