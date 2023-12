Volaris Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,24 MXN liegt, während der aktuelle Aktienkurs 16 MXN beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -12,28 Prozent zum GD200 und wird dementsprechend als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 13 MXN, was einer positiven Differenz von +23,08 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die Aktie lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,88 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in den letzten 12 Monaten um -14,94 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 0,21 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,15 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -14,99 Prozent unter dem Durchschnittswert von 0,05 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.