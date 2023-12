Volaris Aktie: Das ist Wahnsinn!

Derzeit wird die Aktie der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,38. Dies liegt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 und wird daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 26,67, was als überverkauft gilt und somit auch als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,81 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -32,41 Prozent, was eine Underperformance von -29,48 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie um 30,44 Prozent unter dem Wert und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.