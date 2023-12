Volaris Aktie: Das ist ein Knall!

Die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 18,42 MXN für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,94 MXN, was einem Unterschied von -13,46 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,47 MXN, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +27,83 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die Aktie bei 0 Prozent, was 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Fluggesellschaften" liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Performance der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -14,94 Prozent, was eine Underperformance von -13,62 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie sogar 14,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 13,38 und liegt damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.