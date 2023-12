Volaris Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Rate ergibt, dass es in den vergangenen Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt sich, dass die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten bei -32,41 Prozent lag, was 30,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors (-1,88 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Fluggesellschaften" beträgt -2,89 Prozent, und Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv liegt derzeit 29,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv mit einer Dividende von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,81 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie bei 18,51 MXN liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,1 MXN liegt, was einer Abweichung von -13,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine Abweichung von +31,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.