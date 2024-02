Volaris Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,28 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse des RSI deutet also insgesamt auf ein "Neutral"-Rating für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,38 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite unterliegt börsentäglichen Schwankungen und ist eine sich dynamisch verändernde Kennzahl.