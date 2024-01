Volaris Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkursvergleich von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,94 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche, die im Durchschnitt um 1,35 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -16,29 Prozent für Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,75 Prozent, was bedeutet, dass Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv um 15,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Branchen und Sektoren führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt positiv über die Aktie von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung führte. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv bei 13, was im Vergleich zu Unternehmen aus der "Fluggesellschaften"-Branche mit einem KGV von 43,36 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.