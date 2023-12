Volaris Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,38, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,41 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv mit 15,99 MXN inzwischen um +29,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird hingegen eine "Schlecht"-Einstufung abgeleitet, da die Distanz zum GD200 bei -13,47 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den letzten Wochen war hauptsächlich von negativen Kommentaren über Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv in den sozialen Medien geprägt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation (Wert: 25,38), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie.