Volaris Aktie: So kann man sich irren!

Die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 18,42 MXN für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,94 MXN, was einem Unterschied von -13,46 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,47 MXN, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +27,83 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die Aktie bei 0 Prozent, was 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Fluggesellschaften" liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Performance der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -14,94 Prozent, was eine Underperformance von -13,62 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie sogar 14,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 13,38 und liegt damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Volaris-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Volaris jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volaris-Analyse.

Volaris: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...