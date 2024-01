Volaris Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 18,11 MXN liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 15,34 MXN liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -15,3 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,37 MXN), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+14,73 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv-Aktie liegt bei 72, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso führten die Diskussionen über das Unternehmen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Controladora Vuela Cia De Aviacion Sab De Cv derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.