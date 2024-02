Voice Assist Inc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Voice Assist festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Voice Assist liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating aufgrund der überkauften Situation.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Voice Assist-Aktie basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag zeigt eine minimale Veränderung von 1 Prozent, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Jedoch zeigt der 50-Tages-Durchschnitt einen Abwärtstrend, der zu einer negativen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Voice Assist aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.