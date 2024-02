Voice Assist Inc Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten vier Wochen wurden bei Voice Assist keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in den Diskussionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien gab es in den letzten zwei Wochen neutralen Austausch über Voice Assist, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Voice Assist-Aktie als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Allerdings zeigt der 50-Tages-Durchschnitt einen negativen Trend, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Zusammenfassend erhält Voice Assist daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.