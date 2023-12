Voice Assist Inc Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Voice Assist heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 60,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Voice Assist weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,61, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für Voice Assist hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb Voice Assist für diese Stufe ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Voice Assist auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien zu Voice Assist diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Voice Assist-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,01304 USD, was einem Unterschied von +30,4 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche positive Entwicklungen, wodurch Voice Assist insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse erhält.