Voice Assist Inc Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Voice Assist Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wird dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 100, was erneut auf eine überkaufte Situation hinweist und die Einstufung auf "Schlecht" bestätigt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einschätzung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Voice Assist Aktie bei 0,0101 USD und ist somit -49,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 lediglich bei +1 Prozent liegt. Die Aktie wird somit aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein neutrales Bild, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in Bezug auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz, also das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Anzahl der Beiträge über Voice Assist zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher erhalten wir insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Voice Assist.