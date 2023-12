Voice Assist Inc Aktie: Hilfe!

Die Stimmung zu Voice Assist bleibt neutral, so die Analyse der Analysten, die sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigen. Die Messung der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Tendenz, ebenso wie die Themen, die in den letzten Tagen von den Nutzern diskutiert wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Voice Assist-Aktie von den Analysten die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Voice Assist-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,00917 USD weicht davon um -8,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Voice Assist-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten ergab sich eine übliche Diskussionsintensität, ohne nennenswerte Veränderungen. Dadurch wird Voice Assist auch in diesem Faktor als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Wertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.