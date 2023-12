Voice Assist Inc Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse zeigt, dass die Voice Assist Aktie derzeit mit einem Kurs von 0,0222 USD etwa 122 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +122 Prozent, was auch langfristig eine Einschätzung von "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Voice Assist beträgt derzeit 7,1 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 7,1 ebenfalls eine Überverkaufssituation, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Voice Assist in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass Voice Assist eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.