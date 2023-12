Voice Assist Inc Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung der Anleger gegenüber Voice Assist war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Voice Assist daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Voice Assist-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,01502 USD liegt deutlich darüber (Unterschied +50,2 Prozent), was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+50,2 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Voice Assist-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Voice Assist in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Voice Assist resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Voice Assist-Aktie. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,51 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

