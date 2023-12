Voice Assist Inc Aktie: Abwarten

Das Internet spielt eine wichtige Rolle in der Analyse von Aktienstimmungen und -gesprächen. Bei Voice Assist konnte eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Voice Assist-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,01 USD gemessen. Der letzte Schlusskurs von 0,0103 USD weicht nur um 3 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, was zu einem neutralen Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Voice Assist beträgt 41,45 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 48,01 Punkten führt zu einem neutralen Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung bei der Analyse der Stimmung und des technischen Status von Voice Assist.