Voestalpine PK Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Voestalpine-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 29,21 deutlich weniger volatil als der RSI7. Dies zeigt, dass Voestalpine überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Voestalpine somit ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Für die Aktie von Voestalpine zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Voestalpine mit einer Dividendenrendite von 6,01% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58%) deutlich höher. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".