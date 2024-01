Voestalpine Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Während der letzten Wochen war eine steigende Anzahl von positiven Kommentaren über Voestalpine in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv mit einem "Gut"-Rating. Die erhöhte Intensität der Diskussionen über Voestalpine weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so weist Voestalpine derzeit eine Dividendenrendite von 5,45 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Diese Differenz von 1,85 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Voestalpine bei 26,7 EUR, was +1,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Voestalpine mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,46 bewertet, was 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 18,96 im Bereich "Metalle und Bergbau". Diese Unterbewertung führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.