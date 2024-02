Voestalpine Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Voestalpine hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -3,85 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -4,47 Prozent für Voestalpine bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,85 Prozent im letzten Jahr, und Voestalpine lag 4,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Voestalpine verläuft aktuell bei 27,71 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 25,24 EUR aus dem Handel ging, was einen Abstand von -8,91 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -6,69 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Voestalpine zeigt sich eine deutliche Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen zu beobachten. Insgesamt ergibt dies 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Voestalpine bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.