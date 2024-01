Voestalpine Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Voestalpine-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit 29,21 weniger volatil als der RSI7 und deutet darauf hin, dass Voestalpine überverkauft ist, was zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigen die Analysen der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher erhält die Aktie von Voestalpine in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Mit einer Dividende von 6,01% liegt Voestalpine im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58%) bezüglich der Ausschüttung höher. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Voestalpine eine Rendite von 21,4% auf, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Voestalpine deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.