Voestalpine-Aktie: Es geht voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Voestalpine, ein österreichischer Stahl- und Technologiekonzern, hat sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 aufgrund eines Wachstumssprungs in den ersten neun Monaten angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro anstelle von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro, wobei ein Grundstücksverkauf in Höhe von 120 Millionen Euro in Düsseldorf enthalten ist. Der CEO sagte, dass die Unternehmen in den meisten Geschäftsbereichen erfolgreich in der Lage waren, die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie an ihre Kunden weiterzugeben, obwohl die Energiekosten im laufenden Geschäftsjahr bereits auf über eine Milliarde Euro verdoppelt haben.

Deutsche Bank setzt Kursziel zur Oberseite!

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Voestalpine von 31 auf 33 Euro erhöht und die Einstufung auf “Kaufen” beibehalten. Obwohl gesunkene Durchschnittspreise dem Stahlkonzern ein schwächeres Jahresquartal gegenüber dem Vorquartal bescheren sollten, bleiben die Geschäftssegmente mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis stabil. Der Analyst hat seine Schätzungen für die kommenden Jahre bis 2025 erhöht.

Breite Aufstellung tut gut!

Der Voestalpine-Manager sagte, dass das gute Ergebnis auf die breite Aufstellung des Konzerns zurückzuführen sei. Die Energiebranche, die Solarindustrie, die Luftfahrt und die Bahninfrastruktur haben sich besonders gut entwickelt. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 29,3% auf 13,6 Milliarden Euro und das Ebitda um 23,4% auf 1,9 Milliarden Euro. Die Transformation zu einer klimafreundlichen Produktion geht ebenfalls voran, und im März soll über eine Investition in Elektrolichtbogenöfen entschieden werden.