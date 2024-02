Vodatel Networks Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Vodatel Networks schüttet eine Dividendenrendite von 8,33 % aus, was 2,73 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodatel Networks liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,63 niedriger ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Vodatel Networks-Aktie einen RSI7-Wert von 42,86 und einen RSI25-Wert von 32,65, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ist die Vodatel Networks-Aktie derzeit +15,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig positiv bewertet wird. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage mit -6,25 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.