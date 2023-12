GomSpace Group ist zurück!

Die Gomspace-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,61 SEK erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,71 SEK, was einem Unterschied von 192,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gomspace-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zur Gomspace-Aktie. Auch die Diskussionen konzentrieren sich auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Gomspace-Aktie also positive Bewertungen aus technischer und sentimentaler Sicht, was auf ein gutes Potenzial des Wertpapiers hinweist.