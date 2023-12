Vodafone Group PLC ADR Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Vodafone hin untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare bzw. Befunde negativ war. Allerdings haben die sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf Vodafone behandelt. Daraus ergibt sich für diese Analyse die Einstufung der Aktie als "Neutral". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei ergaben sich zwei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Vodafone hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Vodafone beträgt 10,21 Prozent, was 3,15 Prozent über dem Mittelwert (7,06) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Vodafone eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Vodafone beträgt 61,95, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vodafone-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 78,72 GBP. Der letzte Schlusskurs (66,85 GBP) liegt damit deutlich darunter (-15,08 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (73,56 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,12 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vodafone-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.