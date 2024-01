Vodafone Group PLC ADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen beträgt das aktuelle KGV von Vodafone 2. Das durchschnittliche KGV von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt bei 13. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Vodafone daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Vodafone-Aktie sind 2 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das Durchschnitts-Rating ist daher "Neutral". In den letzten Monatsstudien wurde die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuteten auf eine mögliche Steigerung um 49,96 Prozent vom letzten Schlusskurs aus hin, weshalb die Empfehlung "Gut" lautet.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Vodafone eine Performance von -9,64 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,07 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,57 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Vodafone um 17,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.