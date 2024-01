Vodafone Group PLC ADR Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Vodafone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,64 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Vodafone eine Underperformance von -11,27 Prozent aufweist. Der gesamte "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Vodafone um 14,13 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung einer Aktie hängt auch von der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ab. In dieser Analyse zeigte Vodafone interessante Ausprägungen, wobei die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung ergaben. Daher resultiert insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche (KGV von 13,44) zeigt, dass Vodafone unterbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten bewerten die Vodafone-Aktie derzeit als "Neutral", wobei die Bewertungen aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammengesetzt sind. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 53,98 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vodafone daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

