Vodafone Group PLC ADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vodafone wird als schlecht bewertet, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dies spiegelt sich auch in den analytischen Untersuchungen wider, die hauptsächlich negative Signale zeigten. Die aktuelle Dividendenrendite von Vodafone beträgt 10,21 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 7,06 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für seine Dividendenpolitik. Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Vodafone-Aktie waren 2 positiv, 4 neutral und 1 negativ, was zu einem durchschnittlichen neutralen Rating führt. Die kurzfristige Bewertung der Aktie ist ebenfalls neutral, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten lassen eine Steigerung der Aktie um 53,98 Prozent erwarten, wodurch Vodafone eine positive Empfehlung erhält. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Telekommunikationsdienstesektor schneidet Vodafone mit einer Rendite von -15,85 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

