Vodafone Group PLC ADR Aktie: So nicht zu erwarten!

Vodafone: Aktienkurs im Vergleich

In den letzten 12 Monaten erzielte Vodafone eine Performance von -15,85 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -1,68 Prozent, was eine Underperformance von -14,17 Prozent für Vodafone bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,65 Prozent, wobei Vodafone 16,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Vodafone eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Vodafone-Aktie derzeit mit einem Wert von 87,02 im Relative Strength-Index überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vodafone-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -18,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -12,48 Prozent und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Vodafone-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.