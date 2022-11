Vodafone Group PLC ADR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

Der Vodafone-Kurs wird am 04.11.2022, 23:21 Uhr an der Heimatbörse London mit 103.32 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Vodafone einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Vodafone jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone liegt bei einem Wert von 19,69. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (KGV von 37,48) unter dem Durschschnitt (ca. 47 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Vodafone damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Vodafone hat mit einer Dividendenrendite von 6,36 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.59%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt +1,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vodafone-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Vodafone sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Vodafone-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Vodafone. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 147 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 42,28 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 103,32 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

