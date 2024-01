Vodafone Group PLC ADR Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die britische Telekommunikationsgesellschaft Vodafone hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung von "Gut" erhalten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 10,21 Prozent, was 3,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für Vodafone war in den letzten Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es positive Diskussionen, aber an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Telekommunikationsdienste hat Vodafone im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,64 Prozent erzielt, was 17,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt -1,12 Prozent, und Vodafone liegt aktuell 8,52 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vodafone liegt bei 78,87, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.