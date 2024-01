Vodafone Group PLC ADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analyse von Vodafone zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vodafone bei 77,39 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 70,4 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,03 Prozent und damit zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 72,03 GBP, was zu einem Abstand von -2,26 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtergebnis ergibt daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Vodafone zeigt für den RSI7 einen Wert von 32,49 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 51,1 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Vodafone-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Vodafone derzeit eine Rendite von 10,21 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,66 %. Mit einer Differenz von 2,45 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.