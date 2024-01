Vodafone Group PLC ADR Aktie: Kaum zu glauben!

Die Vodafone-Aktie wurde von verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren bewertet, um Investoren einen Einblick in ihre Leistung zu geben. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 77,28 GBP liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 69,98 GBP liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 71,95 GBP, was nahe dem Schlusskurs liegt, und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone mit 2,06 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Diskussionen über die Aktie lagen im normalen Bereich und führten zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt kommt die Aktie daher zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Vodafone mit 10,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Basierend auf diesen verschiedenen Analysen erhält die Vodafone-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.