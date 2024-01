Vodafone Group PLC ADR Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Vodafone-Aktie ist neutral, wie aus den vorliegenden Bewertungen hervorgeht. Von insgesamt sieben Bewertungen sind zwei gut, vier neutral und eine schlecht. Auch die jüngste Analyse ergab eine neutrale Einschätzung, mit durchschnittlich null positiven, einer neutralen und null negativen Empfehlungen für Vodafone im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 105,57 GBP, was einer potenziellen Performance von 56,45 Prozent entspricht.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien spiegeln überwiegend negative Stimmungen und Meinungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Kommentare, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Vodafone von Anlegern als schlecht bewertet wird.

Basierend auf fundamentalen Kriterien weist die Aktie von Vodafone ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,37 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" um 27 Prozent höher liegt als die Rendite von Vodafone, die bei -18,42 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste", die eine mittlere Rendite von -2 Prozent aufweist, schneidet Vodafone mit einer Rendite von 16,41 Prozent deutlich schlechter ab.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Analysteneinschätzung der Vodafone-Aktie, während die Anlegerstimmung und die Performance im Branchenvergleich als schlecht eingestuft werden.