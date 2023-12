Vodafone Group PLC ADR Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vodafone eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Vodafone daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Vodafone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Vodafone derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 79,4 GBP, während der Kurs der Aktie bei 65,14 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 74,35 GBP, was einer Abweichung von -12,39 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Vodafone zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, mit einem Wert von 88,79 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 73,01 für 25 Tage.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Vodafone im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet gilt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,01 im Vergleich zum Branchen-KGV von 13,61.

Insgesamt erhält Vodafone daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des RSI.