Vodafone Group PLC ADR Aktie: Bestätigung eines starken Kursziels!

Die Vodafone Group PLC ADR wird von den Analysten in den letzten drei Monaten positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie ein “Gut”, basierend auf zwei positiven Einschätzungen. Kurzfristig betrachtet liegen ebenfalls nur positive Bewertungen vor, was die Aktie zu einem attraktiven Investment macht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Vodafone Group PLC ADR liegt bei 14,94 USD, was einem Potenzial von 47,92 Prozent entspricht, da aktuell ein Preis von 10,20 USD verzeichnet wird.

Vodafone Group PLC ADR: Hervorragende Kursentwicklung dank starkem Aufwärtstrend

Die Aktie von Vodafone Group PLC ADR konnte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,86 Prozent verzeichnen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche, die im Durchschnitt um 5,97 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine...