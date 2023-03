Vodafone Group PLC ADR Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Aussichten für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

Die technische Analyse verwendet den Relative-Strength-Index (RSI), um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel können kurzfristig Kursrücksetzer erleiden, aber bei überverkauften Titeln sind Kursgewinne möglich. Im Falle der Vodafone Group PLC ADR betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,52 und zeigt somit an, dass die Vodafone Group PLC ADR überverkauft ist, was eine “gut”-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 schwankt im Vergleich weniger stark und zeigt auch hier eine Überverkauftheit der Aktie an (Wert: 27,24). Das Papier wird auch auf dieser Basis mit einer “gut”-Einstufung bewertet.

Vodafone Group PLC ADR Aktie: Fundamentalanalyse zeigt Unterbewertung

Die Vodafone Group PLC ADR Aktie befindet sich derzeit mit einem...