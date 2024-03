Vodafone Deutschland will 2.000 Stellen abbauen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Vodafone Deutschland will mit einem "Transformationsprogramm" in den kommenden zwei Jahren rund 400 Millionen Euro einsparen. Geplant sei unter anderem, im Rahmen von "Einsparungen und Verlagerungen" rund 2.000 Stellen abzubauen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Sowohl Sach- als auch Betriebs- und Personalkosten würden reduziert.Demnach könnten manuelle Tätigkeiten künftig durch "verstärkte Automatisierung" ausgeübt werden.

Der Jobabbau soll laut Vodafone "sozialverträglich" vonstattengehen. Wachstumsfelder wie das Cloud- und IoT-Geschäft sowie "kundennahe Positionen" vor allem im Firmenkunden-Bereich sollen zudem "mit Experten gestärkt werden", so der Konzern weiter.

