Vodafone im Check!

Die Dividendenrendite von Vodafone liegt derzeit bei 10,21 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,45 Prozent zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vodafone waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung von Seiten der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Vodafone ist jedoch normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone liegt bei 2,06, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 13 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 77,28 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69,98 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 71,95 GBP liegt dagegen nah am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe erhält Vodafone auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.