Vodafone Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung für Vodafone hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Vodafone eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Vodafone beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 11, was eine negative Differenz von -1,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" darstellt. Aus diesem Grund erhalten unsere Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine Unterbewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone mit 2,14 um 83 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse erhält Vodafone daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse erfolgt anhand des Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Vodafone-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Vodafone hier weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Vodafone für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.