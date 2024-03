Vodafone Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Vodafone-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 5 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Diese Einschätzungen setzen sich aus 1 "Gut" und 4 "Neutral" Bewertungen zusammen, während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. In den jüngsten Berichten bewerten die Analysten die Aktie ebenfalls im Durchschnitt als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel von 101,8 GBP deutet darauf hin, dass die Aktie um 50,81 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 67,5 GBP. Dies führt zu einer überwiegend positiven Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Telekommunikationsdienste" hat die Vodafone-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,14 Prozent erzielt, was 21,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 14,29 Prozent, und Vodafone liegt aktuell 36,43 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Vodafone, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" beim Anleger-Sentiment führt.

In technischer Hinsicht wird die Vodafone-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -6,26 Prozent unter dem GD200 von 72,01 GBP liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hingegen weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.