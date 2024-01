Vodafone Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Vodafone-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Dies geht aus Auswertungen der letzten zwei Wochen hervor, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Insbesondere in den letzten Tagen standen negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt. Zudem haben Berechnungen auf Basis von Signalen aus den sozialen Medien 3 negative Signale und keine positiven ergeben. Insgesamt lässt sich daher eine negative Empfehlung ableiten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Vodafone beträgt das aktuelle KGV 2, während vergleichbare Unternehmen in der Drahtlosen Telekommunikationsdienstbranche im Durchschnitt ein KGV von 13 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Vodafone aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Vodafone-Aktie eine Performance von -9,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -0,07 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -9,57 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate für die Vodafone-Aktie fallen 2 Bewertungen positiv, 4 neutral und 1 negativ aus. Dies führt zu einem durchschnittlichen neutralen Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als neutral, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial von 49,96 Prozent Anstieg vom letzten Schlusskurs aus hin, was zu einer positiven Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Vodafone von den Analysten ein neutrales Rating.