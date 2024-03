Vodafone Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Vodafone ist positiv, so die Analyse von Analysten. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, und auch die Handelssignale deuten auf eine positive Stimmung hin.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Telekommunikationsdienstleistungssektor hat die Aktie von Vodafone jedoch eine unterdurchschnittliche Rendite von -22,14 Prozent erzielt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein positives Signal. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 27,58, was auf eine "Gute" Einstufung hindeutet. Auch der RSI25 von 44,73 führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dies trägt zur Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" bei.

Die langfristige Einstufung der Aktie basierend auf Analysteneinschätzungen ist "Neutral". Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Einstufungen abgegeben, mit einem Kursziel von 103,8 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 70,94 GBP liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 46,32 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" führt.