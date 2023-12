Vodafone Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Vodafone-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, dominierte in den letzten zwei Wochen vor allem negative Kommunikation über das Unternehmen. An fünf Tagen überwogen zwar positive Themen, jedoch überwog an acht Tagen die negative Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Vodafone geführt hat.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat Vodafone in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,7 Prozent verzeichnet. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,59 Prozent gestiegen sind, hat Vodafone eine Performance von -10,11 Prozent erzielt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 14,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vodafone zeigt eine Bewertung als "Gut" für den 7-Tage-Zeitraum mit einem RSI von 20,33. Der RSI25 beläuft sich auf 62,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt fällt das Rating in dieser Kategorie somit als "Gut" aus.

Die Zunahme an negativen Kommentaren über Vodafone in den sozialen Medien hat zu einem stark negativen Stimmungsbarometer geführt. Die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Abnahme an Diskussionen und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien trägt ebenfalls zu diesem negativen Rating bei. Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.